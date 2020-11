Covid, ancora vittime: quattro nelle ultime ore. Sette i ricoveri, 114 i nuovi positivi su 868 tamponi. 62 persone guarite

Share on Twitter

Quattro persone decedute, 7 ricoveri al Cardarelli, di cui sei in Malattie infettive ed una in Terapia intensiva, 114 nuovi positivi su 868 tamponi processati. Ma ci sono anche 2 dimessi da Infettivi e 62 persone guarite. Sono i dati dell’ultimo bollettino Asrem sul Coronavirus. Dunque un’altra giornata nera sul fronte delle vittime:si tratta un uomo di 74 anni della casa di riposo di Bojano, di un altro 74enne di Isernia e di un 81enne di Termoli, ricoverati in Malattie infettive e di una donna di 88 anni di Campodipietra deceduta mentre era nell’area grigia del pronto soccorso del Cardarelli.

Per quanto riguarda i nuovi casi positivi, Campobasso ne conta 29. Gli altri comuni maggiormente colpiti: Isernia e Termoli con 7, Bojano, Campomarino, Ferrazzano e Petacciato con 4. Poi gli altri comuni con numeri inferiori. Gli attualmente positivi sono 2700, gli asintomatici a domicilio 2571. Le persone ricoverate al Cardarelli sono 74, di cui 61 in Malattie infettive e 13 in Terapia intensiva. 117 i pazienti deceduti dall’inizio della pandemia mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 1809.