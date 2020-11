Cinghiali avvistati in città a Isernia

Sala l’allarme a Isernia: numerose le segnalazioni giunte da diverse zone del capoluogo da parte di cittadini che si sono visti, loro malgrado, protagonisti di incontri ravvicinati, naturalmente poco graditi.

La prima segnalazione arriva da Contrada Le Piane dove un runner si è improvvisamente trovato faccia a faccia con ben quattro esemplari di cinghiali che fortunatamente per lui si sono poi allontanati.

Un episodio analogo si è verificato lungo la strada che conduce all’università di Pesche. In quel caso il cinghiale è sbucato all’improvviso dal bordo strada per poi fuggire via.

Un problema quello dell’eccessiva presenza di cinghiali con cui Isernia, e il resto della provincia, fa i conti ormai da molto tempo. Oltre i danni che provocano nei campi coltivati, gli animali selvatici sono spesso causa di incidenti stradali a volte anche gravi. Da qui l’ennesimo appello alle competenti istituzioni affinché vengano trovate soluzioni idonee per risolvere concretamente tale problematica.