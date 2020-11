Campobasso: “Proteggiamoci rispettando l’ambiente”, continua la campagna di sensibilizzazione del Comune sull’utilizzo delle mascherine lavabili

Share on Twitter

Continua la campagna di sensibilizzazione del Comune di Campobasso sull’utilizzo delle mascherine lavabili e riutilizzabili per ridurre la quantità dei rifiuti derivante dall’uso dei dispositivi “usa e getta”.

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è sempre attivo, negli orari di apertura, il punto di distribuzione gratuita delle mascherine presso l’URP-ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del palazzo di città.

Inoltre, nell’ambito delle attività della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, oggi, sabato 28 novembre, dalle 17.00 alle 20.00, sarà allestito un gazebo in piazza Vittorio Emanuele II, per la distribuzione gratuita delle mascherine a chiunque ne farà richiesta.