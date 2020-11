Seconda Commissione, Iorio eletto presidente, i vice sono Romagnuolo e Nola

A Palazzo D’Aimmo si è riunita la seconda Commissione che ha provveduto ad eleggere il proprio ufficio di presidenza dopo la ricomposizione di metà legislatura avvenuta nella scorsa seduta del Consiglio regionale. Presidente è stato eletto il consigliere Michele Iorio, vice Presidenti i consiglieri Aida Romagnuolo e Vittorio Nola, segretario il consigliere Armandino D’Egidio. Sulla riunione interviene il consigliere Nola che critica il consigliere Facciolla perchè – afferma in una nota – “prima accetta i voti dei colleghi di centrodestra per insediarsi in Ufficio di Presidenza e poi li abbandona per la seconda volta essendo assente. Se il Pd Molise continua con questi comportamenti distonici – conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle -, risulterà sempre più inaffidabile non ai miei occhi, ma a quelli di tutti i cittadini molisani che desiderano un reale cambiamento e non la prosecuzione di inciuci”.