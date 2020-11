Covid, altra giornata nera: 5 morti e 149 nuovi positivi. Ma è record di guariti: 169 in un solo giorno

La prima notizia riguarda l’indice di contagio: sono arrivati i dati settimanali e in Molise non ci sono grandi variazioni. La media italiana è 1,08, la nostra regione passa da 1,05 a 1,17 e resta in zona gialla. Quanto al quotidiano bollettino dell’Asrem è l’ennesimo bollettino nero. Ci sono 5 nuove vittime. 4 erano in malattie infettive: una 90enne di Bojano, una 80enne di Vastogirardi, un uomo di 82 anni di Campobasso e un altro uomo di 87 anni di Civitanova del Sannio. Infine la quinta vittima era ricoverata in terapia intensiva, una donna 60enne di Isola Capo Rizzuto. Numeri elevatissimi anche dai tamponi. A fronte di 1280 test processati ci sono 149 nuovi positivi. Decine e decine i comuni interessati con numeri a due cifre solo a Campobasso (37), a Termoli (13) e a Isernia (10). Quanto ai ricoberati: sono 7 i nuovi arrivati al Cardarelli e 4 i dimessi. Unica notizia positiva e senza precedenti è il record di guariti in una sola giornata, sono stati ben 169.