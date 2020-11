Collegamenti a rischio tra Termoli e le isole Tremiti, Roberti scrive al ministro De Micheli

Share on Twitter

Sull’annunciata interruzione dal prossimo primo dicembre dei collegamenti tra Termoli e le Tremiti da parte della compagnia Tirrenia, il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha scritto al ministro dei traporti Paola De Micheli per chiedere un suo rapido intervento. “L’imbarcazione Isola di Capraia – ricorda il primo cittadino – nei mesi invernali è l’unico mezzo per raggiungere l’arcipelago dal nostro porto. Inoltre è l’unico mezzo che consente non solo il trasporto dei passeggeri ma anche di mezzi, merci e generi alimentari. A breve quindi – conclude Roberti – potrebbe concretizzarsi un blocco totale dell’arcipelago”.