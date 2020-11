Numero crescente dei contagi da Covid-19, il sindaco Corallo incontra gli esercenti di Trivento

Numero crescente dei contagi da Covid-19, il sindaco Corallo incontra gli esercenti. Con una riunione pubblica, nel rispetto del distanziamento sociale, il sindaco Pasquale Corallo ha chiesto agli esercenti di bar, pizzerie e ristornati, una maggiore responsabilità, nel rispetto delle regole anti Covid, “torno a chiedere senso di responsabilità da parte di tutti – ha detto Corallo – sia agli esercenti come anche ai cittadini. Dobbiamo fare particolarmente attenzione, oltre che nei luoghi pubblici, anche in famiglia, evitando di ritrovarsi in troppi. Se i numeri dei contagi non si contengono – ha concluso Corallo – sarò costretto a prendere iniziative ancora più restrittive”. Intanto, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse fino al 7 dicembre prossimo.