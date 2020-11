Lo spettacolo “Ti amo da morirNe”: in streaming contro la violenza sulle donne

Il sindaco del Comune di Pesche Ido De Vincenzi ha comunicato che per onorare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, ha accolto la proposta dell’autrice Mena Vasellino. Domenica 29 novembre sarà possibile assistere on line, sul sito istituzionale del Comune di Pesche, allo spettacolo teatrale a favore delle donne e dei loro figli che subiscono violenza: “Ti Amo da MorirNe”, scritto diretto ed interpretato dall’autrice e attrice Filomena Vasellino.

Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima.

“Un grido al mondo perchè non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare”.