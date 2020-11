Wi-Fi Gratuito a Macchia d’Isernia

Il cittadini di Macchia d’Isernia avranno finalmente il Wi-Fi gratuito nell’intero paese. Il comune, amministrato dal sindaco Giovanni Martino, si è infatti aggiudicato i fondi europei del WiFi for EU con cui ci si potrà connettere liberamente da ogni parte del centro abitato in maniera molto semplice ma soprattutto senza pagare nulla. Il progetto prevede che i beneficiari di WiFi4EU possano collegarsi nel loro Paese e con lo stesso login accedere facilmente a tutti gli hotspot d’Europa, senza bisogno di registrazioni o password.

L’Amministrazione Comunale, individuati gli spazi pubblici per la massima fruizione da parte di residenti e visitatori, ha affidato immediatamente i lavori ad un’azienda molisana, punto di riferimento sul territorio per la connessione ultra veloce, Interfibra, che offre una copertura wi-fi capillare in Molise e Abruzzo, e nelle zone limitrofe di Puglia, Campania e Lazio. Una connessione ultra veloce per la casa, ma anche per le aziende.

A Macchia D’Isernia d’ora in avanti si potrà dunque usufruire del wi-fi gratuito del Comune realizzato con Interfibra, in numerosi luoghi del paese e anche nelle zone limitrofe.

