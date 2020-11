Tassa rifiuti, Tari: sale in Molise spesa media per famiglia

In Molise nel 2020 la spesa media di ogni famiglia per la Tari e’ aumentata del 4,3% (228 euro), ma tra i due capoluoghi e’ solo Campobasso a far registrare un incremento pari al 7,5%, rispetto al 2019, mentre a Isernia i costi sono rimasti invariati. E’ quanto emerge dall’indagine annuale ‘Rifiuti urbani’ di Cittadinanzattiva su costi, qualita’ e tutele. In particolare a Campobasso si e’ passati dai 253 euro del 2019, a 271 (+7,5%) nel 2020. Prezzi stabili a Isernia con 185 euro. La regione in cui si rileva la spesa media piu’ bassa e’ il Trentino Alto Adige (193 euro), al contrario, la regione con la spesa piu’ elevata resta la Campania (419 euro). La spesa media per famiglia in Italia e’ di 300 euro.