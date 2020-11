Riparazione record: torna al San Timoteo la tenda della Misericordia

La tenda della Misericordia all’interno della quale viene svolto il pretriage è stata riposizionata davanti all’ospedale

di Termoli grazie all’intervento dell’associazione di volontariato in collaborazione con gli operai del Comune. La tensostruttura domenica si era improvvisamente sgonfiata a causa di una lacerazione, di cui non è chiarita la causa. E’ stata inviata a Varese e riparata in tempi record. In questi giorni l’accettazione e lo smistamento degli utenti è stato eseguito nell’atrio dell’ospedale. Da oggi la tenda, che era stata montata a marzo durante la prima ondata, è tornata operativa.