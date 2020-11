Covid, 4 nuovi decessi e 108 positivi su 910 tamponi processati. 7 i ricoveri in Malattie infettive

4 nuovi decessi per Covid in Molise, come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem. Sale ancora il numero dei nuovi contagiati, 108. 910 i tamponi processati.

E’ morta una donna di 58 anni di Bojano che era ricoverata in Terapia Intensiva, una delle vittime più giovani. Due i decessi in Malattie Infettive, un 64enne originario di Civitanova del Sannio e un uomo di Pozzilli di 66 anni. E’ deceduta anche una donna di 84 anni di Baranello, che era nella casa di riposo di Busso. Superata la soglia dei 100 morti per covid nella nostra regione dall’inizio della pandemia. Sono 103 quelli riportati dall’Azienda Sanitaria Regionale

I 108 nuovi positivi in 35 comuni. Il numero più alto riguarda Termoli, 14. 10 i casi di Carcemaggiore, 9 di Campobasso. 8 i contagiati di San Martino in Pensilis e Larino, 7 Guglionesi, 6 Trivento, 5 Montenero di Bisaccia, 4 Civitanova del Sannio. Poi gli altri comuni con 3 casi e molti con 2 e 1 positivo. Gli attualmente positivi sono 2703.

Da registrare 7 nuovi ricoveri tutti in Malattie Infettive e 2 dimissioni dal reparto. Sono 78 le persone in cura per covid al Cardarelli, di cui 9 in Terapia Intensiva e 69 in Infettive.

Oggi in Italia 25.853 nuovi casi su 230mila tamponi e 722 i morti.