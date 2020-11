Cln Cus Molise ancora fermo ai box a causa del Covid.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise si è dovuto fermare sul più bello. Quando, dopo la splendida affermazione sul Futsal Cobà che ha lanciato i biancorossi in testa alla classifica della serie A2 girone C, il Covid 19 ha colpito diversi elementi della rosa e dello staff tecnico e dirigenziale del sodalizio campobassano. Anche per questa settimana gli allenamenti della squadra restano sospesi in attesa del secondo tampone al quale tutti i positivi, attualmente in buone condizioni e in isolamento domiciliare, dovranno sottoporsi per verificare lo stato di salute. In virtù della situazione che si sta vivendo e in attesa che il gruppo possa pian piano ricomporsi una volta che i giocatori risulteranno negativi, è presumibile che la squadra resterà lontana dai campi non disputando partite ufficiali, per qualche altra settimana.

In questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia che purtroppo non sta risparmiando nessuno, un plauso e un ringraziamento va fatto allo staff sanitario della società con in testa il dottor Marcello Manchisi che, come sempre ha messo a disposizione del gruppo e di tutta la società, la sua grande professionalità e competenza assistendo tutti i positivi nella maniera migliore possibile. Grazie ai suoi consigli e alle sue indicazioni tornare presto in campo sarà certamente più facile. La società ringrazia anche tutti i ragazzi che hanno mostrato massima collaborazione in tutte le fasi della degenza. Le partite, non solo quelle sul campo, si vincono grazie ad un grande gruppo. E il Circolo La Nebbia Cus Molise ha dimostrato di esserlo ancora una volta.