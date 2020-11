Campobasso, interpellanza di Annuario su criticità e degrado al cimitero

Un’interpellanza a Palazzo San Giorgio, presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, sulle criticità e sul degrado del cimitero di Campobasso. L’argomento sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale.

Il cimitero del capoluogo molisano è stato già oggetto di attenzioni in assise civica e il consigliere comunale Mario Annuario parte dal presupposto di come la fatiscenza della struttura si protragga, ormai, da troppo tempo.

“La maggior parte delle aree – afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – Dai camminamenti ai vicoli per raggiungere i loculi, dalle scale per raggiungere le tombe di chi si trova più in alto, per finire alle zone oggetto di continui allagamenti, presentano rischi per l’incolumità dei cittadini. Anche diverse fontane sono danneggiate e non funzionanti, non rendendo pienamente agevoli tutte le aree cimiteriali”.

“Non conosciamo le azioni previste dall’amministrazione comunale per il cimitero cittadino – prosegue Annuario – Gli interventi, ormai, presentano il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità”.

Attraverso l’interpellanza, conclude Mario Annuario, “il sindaco di Campobasso e la Giunta comunale dovranno render noto quanto è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale sugli eventuali lavori e, soprattutto, sulle tempistiche, perché si tratta di interventi che non possono più aspettare”.