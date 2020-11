Aida Romagnuolo entra in Fratelli d’Italia: linea critica del partito contro l’esecutivo Toma

Partito quasi al completo per dare il benvenuto ad Aida Romagnuolo che ha ufficializzato il suo ingresso in Fratelli d’Italia, che incrementa così il suo peso politico in Regione. “E’ un partito vicino alle fasce sociali più fragili, sono contenta di farne parte” ha esordito la consigliera regionale.

Diversi gli esponenti del partito alla Torretta Belvedere di Termoli: il coordinatore cittadino Luciano Paduano ha consegnato una bandiera di Fratelli d’Italia alla Romagnuolo ricordando quanto sia importante l’apporto delle donne nel partito guidato proprio da una donna, Giorgia Meloni. Cresce il partito in regione e cresce anche in consiglio regionale. Per ora gli equilibri a palazzo Moffa non cambiano, ma Filoteo di Sandro è critico sulla linea adottata dal Presidente Donato Toma, soprattutto sulla gestione Covid, chiedendo “un maggior coinvolgimento e un lavoro di squadra, che ora invece manca”.