Tamponi in auto, da domani attivo il drive in anche a Campobasso

I tempi di attesa per fare i tamponi in molise sono ancora lunghi. Spesso si attendono giorni e giorni prima di essere chiamati dall’Asrem per effettuare il test. Proprio per aumentare la capacità di fare tamponi e quindi alleggerire il carico sul Cardarelli da domani anche a Campobasso, come già accaduto in altre città italiane, sarà attivo un drive in, un’area dove si potranno fare i tamponi stando in auto. Il ‘drive trough’, questo il nome esatto, è stato realizzato dai Carabinieri con una operazione nazionale chiamata “Igea”. Il drive in di Selva Piana inizialmente effettuerà 50 tamponi al giorno che poi saliranno a 100. Ci si potrà recare solo chi sarà contattato dall’Asrem e avrà la prenotazione. Una volta sul posto sarà vietato scendere dall’auto per tutto il percorso, fino al tampone. Stamattina gli ultimi sopralluoghi. Sul posto anche il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Emanuele Gaeta, che insieme ad altri militari, medici e infermieri arrivati da Lombardia e Piemonte, e insieme ai rappresentanti di Asrem e Protezione Civile, ha fatto il punto della situazione e ha verificato l’organizzazione del drive in a poche ore dalla sua attivazione.