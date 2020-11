Open Fiber, proseguono i lavori in Molise: entro l’anno la fibra ottica disponibile in 29 comuni

Portare la fibra ottica ovunque è un obiettivo centrale per superare il digital divide e far sì che tutti possano avere un collegamento internet velocissimo.

Entro l’anno sarà disponibile in 29 comuni, come è stato detto dal presidente della Regione Toma, dal consigliere regionale Andrea Di Lucente e per Open Fiber all Regional Manager Abruzzo e Molise Marco Pasini e Nadine Chirizzi degli Affari istituzionali.

“Finalmente – è stato sottolineato – anche nei piccoli comuni molisani è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo con una rete interamente in fibra ottica che arriva direttamente nelle case dei cittadini, realizzata da Open Fiber nell’ambito dei bandi Infratel (società del Ministero dello Sviluppo Economico),

La nuova infrastruttura è di proprietà pubblica e la gestione sarà in concessione per 20 anni. L’azienda di telecomunicazioni ne curerà anche la manutenzione. Raggiunte al momento 17 mila unità immobiliari sparse in 22 comuni. L’investimento complessivo è di 20 milioni di euro e i lavori si concluderanno negli altri comuni della regione previsti dal bando di gara nel 2022.

L’arrivo della banda ultra larga in Molise è una svolta epocale, poiché, oggi più che mai, è indispensabile per la vita quotidiana e lavorativa. L’infrastruttura di rete che si sta costruendo è la stessa delle grandi città italiane ed europee

Nei centri più grandi del Molise dove opera con investimento privato, Open Fiber ha stanziato oltre 10 milioni di euro ed è al lavoro a Campobasso e Termoli con un totale16 mila unità immobiliari già a disposizione dei cittadini. Non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attiva solo nel mercato all’ingrosso. I clienti interessati a utilizzare l’infrastruttura realizzata dovranno solo contattare uno degli operatori partner.

Open Fiber, ad esempio, è commercializzata da Interfibra, azienda molisana che garantisce una capillare copertura, reale, sull’intero territorio nazionale della connessione internet in fibra ottica per navigare più velocemente e senza limiti.