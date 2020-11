Investito noto commerciante di Isernia: prognosi riservata

Incidente su Corso Garibaldi a Isernia, in cui è rimasto vittima un uomo di circa 70 anni. Il noto commerciante è stato investito ieri sera mentre stava attraversando le strisce pedonali nei pressi del suo negozio di Corso Garibaldi. Sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. L’anziano uomo, molto conosciuto in città è stato subito trasportato all’Ospedale Veneziale per accertamenti, ma constatata la situazione, è stato trasferito all’Istituto Neuromed di Pozzilli, dove è in prognosi riservata.

Alla guida dell’auto che lo ha investito, una donna.