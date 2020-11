Gemelli Molise, inaugurato Molise Art, il nuovo parco tecnologico della radioterapia

Inaugurato, al Gemelli Molise, il nuovo centro di radioterapia avanzata. Si tratta di una struttura unica nel suo genere , altamente specializzata, nata per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. Un vero e proprio cuore ipertecnologico immerso nella bellezza dell’arte per garantire le migliori cure ai pazienti colpiti da patologie oncologiche. Si tratta di Molise ART, il nuovo centro è diretto dal professor Francesco Deodato che, sulla scia di quanto già realizzato negli spazi del Gemelli Art di Roma, alla tecnologia dei macchinari di ultima generazione affianca un progetto artistico per accompagnare i pazienti in questo complesso percorso di cura. “Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto oggi – ha dichiarato Vincenzo Valentini, presidente di Gemelli Art e Ordinario di Radiologia all’Università Cattolica-Molise Art entra a pieno titolo a far parte del Network Art, progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS unico nel panorama nazionale ed europeo. Un’idea nata dal profondo desiderio di coniugare la possibilità di offrire ai pazienti oncologici le migliori cure e le più moderne e sofisticate tecnologie con un approccio moderno alla terapia, ospitando l’arte che sempre più oggi è considerata un’arma in più per la guarigione.” Il nuovo centro nato al Gemelli Molise è il frutto di una importante ristrutturazione, che ha visto la creazione di nuove sale di attesa per i pazienti, nuovi ambulatori e aree tecniche nell’ottica dell’umanizzazione delle terapie. Già attivo da circa 20 anni, è l’unico centro di radioterapia del Molise che da sempre offre ai pazienti oncologici molisani e delle regioni vicine la possibilità di poter usufruire della radioterapia, fondamentale nei trattamenti oncologici e necessaria nel 50-60% dei pazienti neoplastici, utilizzando, tra i primi centri Italiani, anche tecniche innovative come la radioterapia. La peculiarità del centro è rappresentata dall’ambiente particolarmente accogliente e confortevole. Sono sono riprodotti i luoghi più caratteristici del Molise: l’azzurro del mare e del cielo del trabucco di Termoli, il verde dei prati dell’antica città di Altilia contribuiscono a rendere meno angosciose le sedute a cui sono sottoposti i pazienti.