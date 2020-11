Covid, Primiani propone istituzione di un fondo con donazioni dei consiglieri regionali

In un momento difficile a livello economico e sanitario, la politica deve saper riscoprire il senso di comunita’ e per farlo deve riuscire ad accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni. Deve, insomma, dare il buon esempio e ‘tendere la mano’. Seguendo questo concetto ho chiesto di iscrivere all’ordine del giorno del rinnovato ufficio di presidenza, la proposta di istituire un Fondo di sostegno per l’emergenza Covid che riesca a fare da supporto e da rinforzo alle misure messe in campo per contrastare la pandemia. Lo rivela stamani il consigliere regionale del Molise Angelo Primiani (M5s). “In pratica – rivela Primiani – chiedo l’istituzione di un fondo economico da finanziare con le donazioni volontarie di tutti i consiglieri regionali, dell’attuale e delle scorse legislature. Per quanto mi riguarda, appena si insediera’ il nuovo ufficio di presidenza, rinuncero’ all’intera indennita’ di carica legata al ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale per devolverla interamente al Fondo di sostegno per l’emergenza Covid.