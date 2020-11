Covid: ancora decessi, 106 nuovi positivi e 13 guariti. 8 i ricoveri

Aumentano in Molise i casi positivi, come si riscontra nell’ultimo bollettino dell’Asrem rispetto al precedente. Sono 106 su un numero maggiore di tamponi processati: 847. 3 i decessi riportati dall’azienda Sanitaria: due uomini di 76 anni rispettivamente di Termoli e Isernia che erano in Malattie infettive e una donna di Isernia, di 74 anni che era in Terapia intensiva. A loro si aggiunge una 91enne di Forli del Sannio che era nella casa di riposo di Sessano. Si è raggiunta così la soglia dei 100 decessi in Molise. 99 quelli riportati nel bollettino dell’Asrem.

I 106 nuovi contagiati riguardano 35 comuni. Il numero più alto di Campobasso, 16. 15 i positivi di Termoli, 8 di Venafro, 7 di Iserrnia e Frosolone, 6 Cercemaggiore, 5 Bojano, 4 Miranda. Gli altri comuni con 3 casi e soprattutto con 2 e 1. Gli attualmente positivi 2599

8 i ricoverati di cui 7 in Malattie Infettive e uno in terapia intensiva. Nessun Dimesso. 76 i ricoverati, di cui 66 in infettive e 10 in rianimazione.

Da registrare però 13 nuovi guariti. Superati, nel complesso, dall’inizio della pandemia, gli 80mila tamponi processati.

In Italia poco più di 23200 nuovi positivi su oltre 188mila tamponi processati. A fronte di una diminuzione di casi però c’è, purtroppo, un aumento di decessi: 853, il dato più alto della seconda ondata.