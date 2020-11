Convenzione senza garanzie: Tirrenia sospende i collegamenti con le Isole Tremiti

Dal primo dicembre la Tirrenia sospenderà i collegamenti da Termoli con le Isole Tremiti. La decisione è contenuta in una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui la compagnia di navigazione comunica l’interruzione anche di altre linee a causa “della situazione di incertezza in merito alla proroga della Convenzione, a tutt’oggi non formalizzata pur essendo normativamente prevista”. In assenza di garanzie formali la Tirrenia ferma i collegamenti, con la conseguente ricaduta occupazionale sia tra il personale a bordo che tra quello amministrativo.