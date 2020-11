Causa Covid-19, chiusa la scuola dell’Infanzia di Trivento. Nuova ordinanza del sindaco Pasquale Corallo, dopo lo stop per la Primaria, ora arriva anche la chiusura della scuola dell’Infanzia di via Acquasantianni, da oggi 24 novembre e fino al 7 dicembre. La disposizione del primo cittadino si è resa necessaria a seguito della riscontrata positività al Covid-19 del familiare di una insegnante, “ho contattato immediatamente il dirigente scolastico e l’Asrem – riferisce Pasquale Corallo – e nonostante il protocollo dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione non prevedano, nel caso specifico, la scuola dell’Infanzia, ho preso questa decisione più restrittiva per un eccesso di precauzione, anche perché i bambini dell’Infanzia non sono previsti disposizioni anti Covid-19, quali mascherine e non è possibile attuare il distanziamento sociale. Eventuali azioni conseguenziali – aggiunge Corallo – saranno decise, nel rispetto del protocollo, dalla Asrem di concerto con in dirigente scolastico. Ringrazio anche in questa occasione – chiude Corallo – per la collaborazione dell’Asrem, del dirigente scolastico, del segretario comunale per la tempestività delle azioni preventive messe in campo”.