Pensava di farla franca, invece aveva fatto male i suoi conti, un disoccupato quarantanovenne di Carpinone, finito nella rete dei carabinieri di San Gavino, in Sardegna. Messo in vendita un gommone su Internet a un prezzo davvero super conveniente, l’uomo aveva poi trovato un acquirente e aveva incassato l’anticipo per poi sparire nel nulla. I militari, come riferisce “La Nuova Sardegna” sono infatti riusciti a risalire all’artefice del raggiro informatico. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver messo in vendita il gommone online, l’uomo ha chiesto un anticipo di 100 € per la consegna dell’imbarcazione. Mentre altri 400 € sarebbero stati spediti alla consegna dell’oggetto. Il mezzo della transazione è sempre un bonifico su carta postepay Evolution. Naturalmente ricevuto l’anticipo il venditore non si è fatto più sentire. La vittima non ho potuto far altro che rivolgersi alla locale stazione dei carabinieri: i militari seguendo il percorso del denaro e individuando l’utilizzatore dell’utenza telefonica impiegata Impiegata per il contatto, sono riusciti a risalire al venditore molisano