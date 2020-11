La prima neve è arrivata e bisogna essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze legate al maltempo. La Provincia di Isernia sta provvedendo in questi giorni, con apposite determine, ad affidare il servizio di sgombero neve alle ditte esterne. Quest’anno a disposizione ci sono circa 1 milione e mezzo di euro di cui 1 milione per lavori, servizi e forniture e la restante parte per somme a disposizione dell’amministrazione.

Indicazioni provenienti dal piano neve che l’ente ha approvato lo scorso 26 ottobre. Il piano è suddiviso per servizio sgombero neve e servizio spargisale ed entrambi sono suddivisi per i quattro nuclei territoriali della provincia per garantire una presenza di operatori e mezzi in loco che garantiscono un immediato pronto intervento con 50 centri neve e 13 spargisale oltre i mezzi di proprietà dell’ente: sei autocarri per il servizio sgombero neve e spargisale, una pala gommata con vomere, due trattori con lama/vomere e tre turbine.

Un piano già collaudato che prevede il pronto intervento su tutta la rete viaria provinciale, circa 860 chilometri, mediante l’impiego di risorse umane e strumentali, proprie dell’amministrazione provinciale, integrate attraverso specifici affidamenti a operatori privati. Infine già da qualche anno la provincia di Isernia hai inteso adottare un sistema di telecontrollo satellitare e gestione informatizzata degli automezzi preposti al servizio di sgombero neve e spargimento sale.