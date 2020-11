Numero di nuovi positivi in calo, ma in calo è anche il numero dei tamponi processati nelle ultime ore. Sono 72 i nuovi casi su 616 tamponi processati. 8 i nuovi ricoveri che portano in totale a 71 il numero delle persone ricoverate al Cardarelli di cui 61 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. Ancora un decesso. Si tratta di un 90enne di Campobasso che era ricoverato in Malattie infettive. Ma ci sono anche 21 guariti e 3 dimessi. I comuni maggiormente colpiti sono Isernia con 10 nuovi casi, Campobasso con 9 e Termoli con 3. I casi attualmente trattati sono 2509, le vittime, dall’inizio della pandemia sono 96.