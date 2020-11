A distanza di una settimana i ladri sono tornati a fare razzia di computer all’interno della scuola Colozza di Campobasso. Ignoti si sono introdotti all’interno del plesso di via Insorti d’Ungheria, portando via alcuni computer. Non contenti si sono spostati anche all’edificio di via Sant’Antonio dei Lazzari, rubando anche li i qualche pc. I due edifici scolastici oggi, 23 novembre sono rimasti chiusi per consentire la sanificazione. Sul caso indaga la polizia.