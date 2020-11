Larino: nonna Nicoletta spegne 100 candeline

Tanta emozione a Larino per la famiglia di Nicoletta Facchino la nonnina che nella giornata di ieri 21 novembre ha compiuto 100 anni. Sette figli, tanti nipoti, per ben 13 volte bisnonna e lo scorso 6 novembre è diventata anche trisnonna di una nipotina nata in Canada. A causa delle restrizioni per il Covid non è stato possibile organizzare una festa, che però è solo rimandata. La nonnina è stata lo stesso circondata dall’affetto e dall’amore di figli e nipoti. Un augurio speciale a nonna Nicoletta anche dalla redazione di Telemolise e de ‘ilgiornaledelmolise’.