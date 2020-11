Montenero: la Contucci chiude le scuole da lunedì, via a sanificazione e tamponi

Scuole chiuse anche a Montenero di Bisaccia da lunedì 23 novembre. Lo ha deciso il sindaco Simona Contucci dopo aver appreso di contatti non diretti, di un soggetto positivo e già in isolamento con il mondo della scuola. La Contucci dopo una riunione con la dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo ha concordato la chiusura della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado per consentire la sanificazione dell’edificio. Il provvedimento per ora non ha una data di riapertura, che verrà comunicata solo dopo l’esito di tutti i tamponi.