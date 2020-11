Larino – Si è costituito il Gruppo del Pd in Consiglio comunale

A due anni e mezzo dall’inizio del mandato, è stata annunciata una novità politica nella maggioranza di governo della città frentana. In occasione dell’ultima riunione del Consiglio comunale l’ex assessore e attuale consigliera Alice Vitiello, ha comunicato la costituzione del gruppo consiliare del Partito Democratico. “Confermo – ha dichiarato la neo capogruppo Pd, Vitiello – l’alleanza politico – programmatica con il gruppo “Siamo Larino” con l’impegno a continuare a lavorare, attraverso un maggiore coinvolgimento e confronto, per attuare compiutamente il programma elettorale e mantenere fede agli impegni assunti con i cittadini nel 2018. Il motivo di tale scelta – ha spiegato la consigliera Vitiello – è di natura politica, anche in considerazione della grave crisi sanitaria che vive il nostro Paese in generale ma anche la nostra realtà regionale e locale, con conseguenti effetti negativi a livello economico e sociale.

Questi temi per essere affrontati e risolti – ha concluso Alice Vitiello – necessitano sia della testimonianza civica sia di un impegno di natura politica”.