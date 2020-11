Larino, positivi 2 sanitari. Uno lavora alla Rsa e l’altro al San Timoteo, Puchetti chiede screening sul personale

Due contagi che preoccupano quelli emersi ieri a Larino. Si tratta di due operatori sanitari, come confermato dal sindaco Pino Puchetti sulla pagina Facebook del Comune. “Si informa la cittadinanza che anche dai tamponi processati nella giornata odierna sono emerse due nuove positività riferite a nostri concittadini. La notizia desta preoccupazione in quanto si tratta di due operatori sanitari che lavorano rispettivamente, uno all’ospedale San Timoteo di Termoli e l’altro nella Rsa del Vietri” ha scritto Puchetti. In considerazione di quest’ultimo dato – prosegue Puchetti – come sindaco chiederò immediatamente al direttore del distretto sanitario, il dottor Giovanni Giorgetta, di compiere, nel più breve tempo possibile, uno screening generale sia a tutto il personale sanitario sia, naturalmente, ai degenti della residenza sanitaria assistita. Il tutto al fine di scongiurare il rischio di un nuovo cluster di contagio”. Ma questo non si tratta dell’unico caso al San Timoteo, dove diversì operatori sanitari tra medici e infermieri risultano contagiati, così come negli altri ospedali della Regione. Ci sono però anche buone notizie per Larino. “Sempre oggi, dai dati appresi dall’azienda sanitaria regionale, è giusto sottolineare che si sono negativizzati tanti altri nostri concittadini legati al cluster sviluppatosi all’interno della 5 B della scuola Rosano. Per loro finisce, dunque, un lungo periodo di quarantena e potranno tornare alla loro quotidianità”. Invece un’altra notizia preoccupante è giunta ieri dal Cardarelli. “Purtroppo si è appreso che un nostro concittadino, tra i tre ricoverati al Cardarelli, è stato trasferito nel reparto di rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni.A quest’ultimo, agli altri concittadini ricoverati e a quelli che sono attualmente positivi nelle loro abitazioni va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di poter ristabilirsi presto. Infine, per dovere di cronaca, è giusto riferire che tutti i dipendenti comunali che hanno effettuato il tampone, nelle ultime ore, per il possibile contatto con l’amministratore risultato positivo, sono risultati negativi”. Le scuole di Larino resteranno comunque chiuse per un’altra settimana, durante la quale faranno lezione con la Didattica a distanza.