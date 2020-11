Isernia: aperto l’Emporio della solidarietà

Share on Twitter

E’ stato inaugurato a Isernia l’Emporio della solidarietà: un progetto sociale di rete promosso dalla Caritas diocesana di Isernia-Venafro, che prevede un servizio di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità, coordinato e gratuito, organizzato come un vero e proprio supermercato, all’interno del quale persone in difficoltà residenti sul territorio – riferisce il direttore della Caritas Diocesana Paolo Orabona – possono reperire prodotti alimentari in modo autonomo e secondo le loro esigenze.

Presente alla cerimonia anche il Vescovo della diocesi Isernia-Venafro Monsignor Camillo Cibotti, che ha ringraziato l’amministrazione comunale e le attività commerciali che hanno aderito fattivamente alla realizzazione di questo progetto.

Per sostenere il progetto è possibile adottare uno scaffale effettuando una donazione di alimenti o di un contributo economico periodico per il loro acquisto.