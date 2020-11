Emergenza covid, Ortis: “Dati devono essere certi, senza margini di superficialità”

Il senatore del M5s, Fabrizio Ortis critica il presidente Toma e il direttore generale Asrem Florenzano, che sulla gestione dell’emergenza ostentano una sicurezza di facciata che non può bastare: i dati devono essere certi e fuori discussione, ha sottolineato il senatore, senza margini di superficialità.

Ortis ha anche stigmatizzato l’atteggiamento del commissario ad acta Angelo Giustini, che – ha rimarcato Ortis, non risponde alle domande dei giornalisti, mentre dovrebbe spiegare con chiarezza la situazione della sanità molisana. I cittadini – ha concluso Ortis – devono avere risposte e lui non può sottrarsi se vuol essere al riparo dalle critiche e non vuol essere considerato responsabile al pari degli altri.