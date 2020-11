Covid, Toma in videoconferenza con i sindaci. Gravina: occorre aumentare posti letto e personale sanitario al Cardarelli

Il presidente della Regione Toma ha incontrato i sindaci, in via telematica, per fare il punto sull’emergenza da Coronavirus. In particolare, il primo cittadino di Campobasso Gravina ha dato seguito alla richiesta dell’invio degli ispettori ministeriali per verificare la situazione all’interno del Cardarelli in seguito ai tanti decessi di pazienti Covid che si stanno verificando da giorni. Il sindaco è poi tornato a sollecitare l’aumento dei posti letto e l’incremento del personale sanitario nell’ospedale regionale e il coinvolgimento delle strutture private per l’esecuzione dei tamponi. Il presidente Toma ha dato precise assicurazioni in merito alle richieste del sindaco.