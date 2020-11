Capracotta imbiancata dai primi fiocchi di neve

Prima neve a Capracotta, come da previsioni meteo. Da ieri sera infatti la Regina dell’alto Molise è ricoperta di un manto bianco che, anche solo per un po’, fa dimenticare la routine quotidiana fatta di dati allarmanti, restrizioni e quant’altro. La notizia in questo caso è rappresentata solo dai tanti fiocchi di neve che non si sono fatti attendere in montagna, a seguito del brusco calo delle temperature registrato nelle ultime ore, e documentati dalle immagini raccolte dalla rete realizzate da numerosi videoamatori.

Il primo vero assaggio d’inverno dunque, con circa 10 centimetri di neve che si è posata sul territorio di Capracotta, che tuttavia dovrebbe durare solo per questo fine settimana, con le temperature che tenderanno ad un graduale rialzo.

Incrociano le dita gli operatori del comparto invernale, in particolare albergatori e quanti lavorano sulle piste da sci di Prato Gentile e Monte Capraro.