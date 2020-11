Campobasso, Giornata nazionale degli alberi: a causa del maltempo rinviata alla prossima settimana la piantumazione di nuovi alberi

Erano previste per oggi, le operazioni di piantumazione collegate alla Giornata nazionale degli alberi che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso aveva messo in programma in collaborazione con tre diversi istituti scolastici della città.

Purtroppo, le condizioni meteo non ottimali, hanno indotto gli organizzatori a rinviare il tutto alla prossima settimana, in una data ancora da individuare.

La Giornata nazionale degli alberi, che ricorre ogni 21 novembre, è stata istituita dal Ministero dell’ambiente e il suo scopo è quello di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.

“Con la situazione di cattivo tempo prevista domani in città, – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – abbiamo ritenuto, per permettere a tutti gli alunni coinvolti di partecipare in modo più tranquillo alle operazioni di piantumazione dei nuovi alberi, di rinviare di qualche giorno quanto avevamo programmato. L’Amministrazione comunale, intanto, sta continuando a portare avanti, nel corso di questo 2020, la piantumazione di un nuovo albero per ogni nuovo bambino nato nel nostro Comune.”