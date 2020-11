Montaquila: basta feste e cene in famiglia

Continua la diffusione del contagio da Covid19 in tutta la provincia di Isernia e sono più di 70 i casi di Coronavirus accertati negli ultimi giorni a Montaquila. Una situazione complessa e per questo il Sindaco Marciano Ricci sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per scongiurare ulteriori contagi.

Per questo ha ribadito la necessità di evitare feste in casa e cene in famiglia, così come raccomandato dal DPCM firmato dal Presidente del Consiglio Conte lo scorso 14 ottobre.

“Il dato – scrive Ricci – non è confortante. Senza creare ulteriori allarmismi, va detto che la situazione è critica e desta più di qualche preoccupazione. Si è cercato, anche con provvedimenti impopolari, di arginare la diffusione del virus, ma nonostante ciò si viene a sapere di riunioni di famiglia e feste private che continuano a svolgersi, con questi gravi risultati”.