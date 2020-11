E’ arrivata la fibra ottica di Interfibra in 6 comuni molisani

La fibra ultraveloce è arrivata finalmente anche a Bagnoli del Trigno, Roccamandolfi, San Polo Matese, Sant’Elena Sannita, Civitanova del Sannio. Si tratta della fibra a 1000 mega, cioe un Gbit. Per questi comuni e per il nostro territorio in generale, è, senza dubbio, un salto di qualità epocale.

La rete è Open Fiber ed è commercializzata da Interfibra, azienda molisana che garantisce una capillare copertura, reale, sull’intero territorio molisano e nazionale della connessione internet in fibra ottica per navigare più velocemente e senza limiti, con soluzioni per privati e aziende.

Garantisce inoltre da anni la copertura ovunque wireless laddove la fibra non c’è.

Internet ha assunto, oggi, un valore centrale in ogni ambito: economico, commerciale, amministrativo, sociale. Con l’emergenza Covid, avere collegamenti veloci, stabili e capillari è diventato essenziale, nel lavoro, con l’implementazione dello smart working e, ancora di più, nei rapporti interpersonali, caratterizzati dalla distanza e dall’impossibilità, gioco forza, di stare insieme, condividere spazi.

La fibra ultraveloce, che si sta implementando sull’intero territorio nazionale, rappresenta la soluzione ottimale. Anche in Molise si sta lavorando perché copra l’intero territorio, abbattendo quello che viene definito il digital divide.