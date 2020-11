Covid, muoiono altri 3 anziani ricoverati in Malattie Infettive

Ancora altre 3 vittime del Covid in Molise. Erano tutte ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli. Si trNovel coronavirus clinical antibody testing and Covid-19 diagnostic concept with doctor holding blood plasma sample used to test for SARS-CoV-2 antigen with a red check in the positive boxatta di un uomo di 81 anni di Sant’Agapito, una donna di 92 anni di Casalciprano e una 83enne di Isernia. Salgono a 89 i decessi dall’inizio della pandemia nella nostra regione. Ieri erano morti il medico agnonese di 64 anni, che era in Terapia Intensiva e una donna di 93 anni di San Polo Matese, in Malattie Infettive.