Gemelli Molise, lunedì si inaugura nuovo centro radioterapia avanzata

Sarà inaugurato lunedì prossimo, 23 novembre alle 17.30 il nuovo Centro di radioterapia avanzata, denominato Molise Art, del Gemelli Molise di Campobasso, centro altamente specializzato per le attivita’ oncologiche, cardiovascolari e di ricerca nonche’ sede di insegnamento dalla Universita’ Cattolica. Molise Art e’ una struttura unica nel suo genere nata per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. Il parco tecnologico e’ stato totalmente rinnovato con l’acquisto di due acceleratori lineari di ultima generazione che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle cure. All’evento, che si svolgera’ nel rispetto delle disposizioni del dpcm del 24 ottobre, si potra’ assistere seguendo la diretta streaming al link www.youtube.com/watch?v=Ic6gx2DM4Owe e sul sito www.gemellimolise.it.