Covid: 2 decessi, 139 nuovi positivi ma anche 153 guariti. 12 le persone dimesse da Malattie Infettive

di GIOVANNI DI TOTA

Torna attorno al 10 per cento il rapporto tra i positivi e il numero dei tamponi processati. Con 1297 effettuati in 24 ore è il record fino a questo momento. I test che hanno dati esito positivo sono 139, con due persone decedute: il medico di Agnone e una donna di 93 anni di San Polo Matese, quest’ultima era ricoverati in malattie infettive del Cardarelli. Dal reparto sono state dimesse 12 persone e ora in totale sono 52 quelli ricoverati in reparto, ai quali si aggiungono gli 8 pazienti in terapia intensiva.

Ma il dato che in qualche modo conforta, oltre all’elevato numero di tamponi processati, è quello dei guariti: 153.

Tra i nuovi casi positivi sono sempre Termoli, con 23 contagiati e Campobasso con 16 ad avere i numeri più elevati. Poi gli altri 37 comuni hanno nuovi casi ma tutti al di sotto della decina.

Tra i guariti ci sono 24 persone di Isernia, 20 di Campobasso, 14 di Termoli e 11 di Bojano.

Resta da capire se con i dati dell’ultima settimana il Molise potrà confermare la colorazione gialla nella ripartizione delle fasce. Con il Molise restano nella soglia di attenzione più bassa il Veneto, il Lazio e la Sardegna.

I governatori hanno di nuovo fatto presente al governo la richiesta di abbassare a 5 il numero degli indicatori che determinano l’appartenenza ad una colorazione, attualmente sono 21 i parametri in base ai quali una regine viene considerata gialla, arancione o rossa.