Coronavirus, la proposta dei consiglieri comunali di Campobasso del Pd per affrontare l’emergenza sanitaria

L’emergenza Coronavirus approda in Consiglio comunale. I consiglieri del Partito democratico hanno presentato un pacchetto di proposte per affrontare la pandemia, garantendo l’assistenza a tutti i pazienti, sia a quelli affetti da Covid, sia a quelli che arrivano in ospedale per altre patologie. In mattinata i consiglieri Trivisonno, Battista, Salvatore e Chierchia hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i termini dell’iniziativa. In sostanza i consiglieri comunali chiedono che vengano aumentati posti letto di Terapia intensiva e sub intensiva al Cardarelli. Previsto anche il coinvolgimento del Gemelli Molise che si trova a pochi metri dal Cardarelli e che può garantire assistenza adeguata. L’appello degli esponenti del Pd è stato raccolto, al momento, anche da quattordici sindaci del Molise, trattandosi di un tema che riguarda l’intera regione e la salute di tutti i cittadini molisani.