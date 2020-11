Tragica escalation di decessi: 22 nell’ultima settimana, sono il 27 per cento del totale

22 morti nell’ultima settimana. I giorni appena trascorsi sono stati i più tragici per il Molise da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria. In 9 mesi le vittime sono state complessivamente 80 dunque ben il 27 per cento dei decessi è stato tutto concentrato negli ultimi sette giorni. Dati allarmanti che preoccupano l’opinione pubblica. Un altro dato che balza agli occhi è che quasi tutti i decessi avvengono nel reparto di malattie infettive e non in rianimazione dove sono ricoverati i pazienti in condizioni più gravi. Nell’ultima settimana in malattie infettive le vittime sono state 16, solo 5 invece in terapia intensiva.