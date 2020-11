Il Comune di Trivento rinnova il parco scuolabus con i fondi del Decreto Rilancio

Il Comune di Trivento rinnova il parco scuolabus grazie ai fondi del Decreto Rilancio. Nella mattinata di oggi, 18 novembre, è stato attivato il nuovo scuolabus, acquistato con i fondi stanziati dal cosiddetto Decreto Rilancio. Il sindaco Pasquale Corallo ha dato comunicazione dell’arrivo del nuovo mezzo di trasporto per le scuole, “tra le priorità che ci eravamo posti, in riferimento ai fondi del Decreto Rilancio – ha riferito Corallo – c’era l’acquisto dello scuolabus. Sappiamo bene quali sono state le conseguenze del distanziamento sociale e quali riflessi ci sono stati sul trasporto scolastico. Siamo particolarmente attenti al mondo della scuola – chiude Corallo – ancora di più in questo delicato periodo. Ricordo, infine, che stiamo portando avanti interventi strutturali per l’edilizia scolastica del plesso”. Il nuovo scuolabus ha la capienza di 32 posti per gli scolari, più due posti per autista e accompagnatore.