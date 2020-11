Fabio Sebastiano: ripartire dalla tecnologie

Share on Twitter

“Emergenza Sanitaria: ripartiamo insieme da competenze, tecnologie e organizzazione” – Questo l’argomento che l’Ingegnere Fabio Sebastiano, Direttore Operativo e Consigliere delegato alla ricerca dell’Istituto Neuromed di Pozzilli, ha portato all’attenzione come relatore del 20° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, nella sessione Ricerca biotecnologica.

La ricerca infatti degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico potrebbe diventare volano per lo sviluppo industriale ed economico del Paese.

“Il convegno vuole mettere in luce le basi da cui il Sistema Sanitario Nazionale potrà ripartire a seguito dell’emergenza COVID-19 – ha commentato l’ingegnere Sebastiano – e si parte proprio dalle competenze innovative e dalle tecnologie avanzate”

“Dare uno sbocco industriale al grande lavoro che già si svolge all’interno degli Istituti di ricerca è prioritario – dice Sebastiano – dalla ricerca possono e devono nascere brevetti, startup e nuove imprese ad alto valore aggiunto, capaci di raccogliere capitali privati da reinvestire in ricerca. Non dimentichiamo che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico hanno uno straordinario patrimonio di competenze e lo hanno dimostrato anche in questo periodo di emergenza e nel contrasto all’epidemia”.

Nel corso del convegno Sebastiano ha illustrato l’esempio del Neuromed, che durante l’emergenza coronavirus ha immediatamente mobilitato le sue risorse tecnologiche e ingegneristiche per realizzare strumenti e dispositivi di pronto utilizzo al servizio dello sforzo sanitario.