Emergenza Covid, la Protezione civile cerca strutture ricettive per accogliere le persone in quarantena

La Protezione civile regionale ha pubblicato un Avviso destinato agli operatori di settore interessati ad aderire alla manifestazione d’interesse relativa alla richiesta di strutture alberghiere, paralberghiere e extralberghiere, adeguate dal punto di vista igienico-sanitario e logistico, per l’accoglienza di persone che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che richiedono un periodo di quarantena da trascorrere in un luogo diverso dal proprio domicilio.

L’Avviso è stato inviato anche a tutti i Comuni molisani per darne massima diffusione e pubblicato sul sito istituzionale della Protezione civile.