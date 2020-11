Carabinieri a Forli del Sannio sui cantieri

Controlli sui luoghi di lavoro da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Isernia. In particolare, nel corso delle verifiche, i militari della stazione di Forli del Sannio hanno riscontrato, sui controlli effettuati su alcuni cantieri edili e stradali, che un operaio addetto alla realizzazione di uno scavo non solo svolgeva la sua attività pericolosamente nel raggio d’azione di una macchina movimento terra, peraltro omettendo di utilizzare il casco di protezione, ma addirittura operava senza indossare indumenti ad alta visibilità, circostanza potenzialmente grave sia per l’incolumità dell’operaio stesso che per gli utenti della strada, atteso che i lavori avevano luogo su una strada statale a scorrimento veloce e ad alta frequentazione. Violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dunque con segnalazione alla locale Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.