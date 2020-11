Campionato Juniores, definito il calendario dei recuperi

Prorogata la sospensione del Campionato nazionale Under 19 sino al turno di campionato programmato per il 5 dicembre. Le gare di Campionato riprenderanno dal 12 dicembre con il turno già programmato per il 31 ottobre. Intanto, definito il calendario dei recuperi, per le molisani sabato 5 dicembre si giocherà Castelnuovo Vomano-Agnonese (1 ͣ giornata) e Vastogirardi-Pineto (3 ͣ giornata), mercoledì 9 dicembre si giocherà Vastese-Agnonese (3 ͣ giornata). Niente recuperi per la formazione Juniores del Campobasso.