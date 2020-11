Calcio, Serie D, sempre più probabile uno slittamento ulteriore del campionato. Si attendono i recuperi

Il movimento della Lnd continua a rimanere in stand by in attesa degli eventi e che vengano ultimati i tanti recuperi accumulati. Il campionato di quarta serie ha giocato la sua ultima partita effettiva il 1 novembre scorso anche se alcune formazioni – vedi proprio il Campobasso – a causa degli slittamenti hanno giocato l’ultima gara il 25 ottobre. Le ultime notizie parlano di un Sibilia che fa capire chiaramente come sia quasi impossibile che la quarta serie riprenda il 29 novembre. L’orientamento della Lega è quello di fare un nuovo punto della situazione dopo il 3 dicembre sia per la quarta serie che per i campionati regionali. Ma in quarta serie, precedenza assoluta alla disputa dei recuperi, dunque al riallineamento fra recuperi giocati e gare di campionato per garantire una regolarità del torneo. Sibilia è intervenuto anche sul rapporto con il ministro dello sport Spadafora con cui mancano aggiornamenti da maggio, dichiara lo stesso Sibilia. In questo momento ipotizzare date per la ripartenza del campionato non è cosa semplice: potrebbe essere a dicembre. La priorità, viene ribadito, è chiudere le tante gare di recupero, alcune delle quali ulteriormente rinviate nell’ultimo periodo.