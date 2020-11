Giallo in Regione sulla lettera indirizzata da 98 sindaci al presidente Toma. I primi cittadini chiedono al governatore un maggiore coinvolgimento nella gestione della crisi pandemica in corso. Lamentano, in buona sostanza, una carenza di informazioni che impedirebbe loro una corretta gestione della emergenza sul proprio territorio. La situazione, scrivono, “non è più sostenibile e noi dobbiamo dare risposte ai cittadini – appare di tutta evidenza che la situazione, anche in Molise, è tutt’altro che sotto controllo”. Quello divulgato, tuttavia, è un documento criticato da alcuni dei nomi di sottoscrittori riporati in calce, poiché, dicono, si trattava di una bozza che andava emendata da qualsiasi polemica politica. Presente nella lettera il nome del sindaco di Campobasso, Gravina, assente quello del sindaco di Termoli, Roberti, che non ha firmato. Chi invece condivide integralemete la missiva è il segretario regionale del PD, il Consigliere regionale Vittorino Facciolla.

A chiedere che venga fatta chiarezza, tuttavia, è proprio il destinatario del documento, il Govenatore Toma. E’ lui stesso a riferire della presa di distanza di molti sindaci.

A prendere le distanze dal documento, c’è anche il rappresentante dei sindaci, Pompilio Sciuli presidente della sezione molisana dell’Anci, l’associazione che raccoglie i comuni italiani.

In attesa di capire l’evoluzione della questione e di scoprire va segnalato il caso di Monteroduni. La lettera dei sindaci riporta in elenco anche il nome dell’ex primo cittadino, Custode Russo. Forse a qualcuno è sfuggito che il comune si trova in stato di commissariamento e al posto del sindaco siede un commissario prefettizio. Un errore che potrebbe essere il segno rivelatore di un documento effettivamente non condiviso da tutti.